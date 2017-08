Film over Dirk Kuijt in première op NFF

UTRECHT – De documentaire KUYT, over het leven en de carrière van voetbalicoon Dirk Kuijt, beleeft zijn wereldpremière op het Nederlands Film Festival in Utrecht. De voetballer en zijn gezin zijn op 21 september aanwezig bij de eerste vertoning in de Stadsschouwburg, aldus het NFF.

Documentairemaker Deborah van Dam kreeg voor de opnames exclusief toegang tot de ‘inner circle’ van Kuijt en filmde de profvoetballer en zijn gezin het afgelopen voetbalseizoen. Ze filmde de voetballer tijdens de wedstrijden, tijdens de invalbeurten en tijdens de uren op de reservebank.

Kuijt verlengde in 2016 tot ieders verbazing zijn contract bij Feyenoord. Het seizoen 2016-2017 werd het jaar van z’n leven. Met een hattrick schoot hij zijn club Feyenoord op de laatste competitiedag naar het eerste kampioenschap in achttien jaar.

De documentaire maakt kans op een Gouden Kalf. KUYT is op zondag 15 oktober op televisie te zien bij de NPO. De 37e editie van het Nederlands Film Festival is van woensdag 20 tot en met vrijdag 29 september.