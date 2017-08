Show Allah-Las Polen gaat gewoon door

De Amerikaanse surfrockband Allah-Las treedt donderdagavond zoals gepland op in club Niebo in de Poolse stad Warschau. De Poolse organisator van de show laat weten dat de groep ondanks de terreurdreiging rond hun optreden in Rotterdam op woensdagavond, gewoon op het podium staat in Niebo.

De deuren van de club openen om 19.00 uur, daarna verzorgt The Moondogs het voorprogramma. De show van Allah-Las begint om 21.00 uur.

Concertorganisator Go Ahead Agency stelt bezorgde fans in een bericht op Facebook gerust en meldt dat de Californische band zich niet laat tegenhouden door de gebeurtenissen in Rotterdam. ,,Laten we onze Poolse gastvrijheid tonen aan de band die voor het eerst ons land aandoet voor een cluboptreden”, roept de organisatie bezoekers op.