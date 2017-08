Verdachte terreurdreiging in Rotterdamse cel

De 22-jarige verdachte uit Brabant die vastzit vanwege de terreurdreiging in Rotterdam woensdagavond, is overgebracht naar Rotterdam. Daar wordt hij door de politie verhoord. Omdat het een Rotterdams onderzoek is, gaan verdachten in deze kwestie naar Rotterdam, zegt de politiewoordvoerder.

De man heeft recht op een advocaat tijdens de verhoren, maar de woordvoerder van de politie weet niet of de betrokkene daarvan gebruikmaakt.

De Brabander werd in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in zijn huis in Zevenbergen.