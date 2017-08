Tweede ‘heidag’ voor formerende partijen

Vrijdag praten de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verder over een nieuw kabinet op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Het gaat de goede kant op, verklaarde CDA-leider Sybrand Buma donderdag na de eerste dag onderhandelen op het landgoed.

Maar na twee dagen Hilversum ligt er niet een regeerakkoord, aldus Buma. Toch zit er vooruitgang in de onderhandelingen. Ook heel ingewikkelde onderwerpen worden afgesloten, zei Gert-Jan Segers van de ChristenUnie donderdag. Dat is volgens hem ,,moedgevend”.

Sinds juni praten de vier partijen over de vorming van een kabinet. Dat gebeurt normaliter in de Stadhouderskamer in de Tweede Kamer. Ook verhuizen ze geregeld naar het even verderop gelegen Johan de Witthuis. Maandag gaan ze weer verder onderhandelen in Den Haag.

Rondom het statige gebouw waar de onderhandelaars praten ligt een flink landgoed met een hek eromheen. Dit stelt de onderhandelaars in staat om af en toe rustig naar buiten te gaan. Als ze in Den Haag vergaderen lopen ze dan meteen tegen wachtende journalisten en dagjesmensen aan.