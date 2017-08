Aboutaleb: afgelasten concert geen overreactie

Burgemeester Ahmed Aboutaleb verdedigt het besluit het optreden van de Amerikaanse band Allah-Las in Rotterdam af te gelasten. Hij staat er nog altijd achter, zei hij in radioprogramma Kamerbreed. Naderhand is de vraag gerezen of terroristen het inderdaad op het concert hadden voorzien of dat van serieuze dreiging geen sprake was.

,,Je kunt niet zeggen dat er niets aan de hand was”, zei Aboutaleb. ,,Het onderzoek loopt nog.” Hij wijst erop dat een Brabantse jongeman, die is opgepakt omdat hij volgens ingewijden een dreigend Telegram-bericht over het optreden had verstuurd, nog altijd vastzit. ,,Dat gebeurt niet als er niets aan de hand is.”

Hij wijst erop dat er niet zomaar een burger alarm had geslagen, maar de Spaanse politie. Ook ,,was de band echt bang” en dan moet je je volgens hem afvragen of het concert nog wel kan slagen.