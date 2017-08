Politie lost waarschuwingsschoten in Rotterdam

De politie heeft bij twee verschillende incidenten in Rotterdam een waarschuwingsschot moeten lossen. Daarbij werden in totaal drie mensen gearresteerd.

Bij een schietpartij in de Nassauhaven raakte een man gewond aan zijn voet. Agenten arresteerden na het lossen van een waarschuwingsschot vervolgens twee mannen.

Ook in de Grondherenstraat loste de politie een schot in de lucht. Aanleiding was een ruzie waarbij iemand mogelijk een vuurwapen bij zich droeg. Niemand raakte gewond en een verdachte is aangehouden.