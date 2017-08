Door een schietincident maandagavond aan de Prins Hendrikkade op het Noordereiland in Rotterdam is maandagavond een man omgekomen. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van de schietpartij kon de politie nog niets zeggen.

Op de Nassaukade, niet ver van de plek van het schietincident, stond een auto in brand. Die is inmiddels geblust. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de autobrand en de schietpartij.