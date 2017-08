Drugshandel darkweb gedaald na politieactie

Drugshandelaren die actief zijn op darkwebmarktplaatsen hebben flinke klappen opgelopen door Operation Bayonet. Daarbij haalden de Nederlandse politie en de FBI twee marktplaatsen uit de lucht.

Dat stelt TNO in een onderzoek naar het effect van Operation Bayonet. Bij vorige acties was er vaak een waterbedeffect, waarbij drugshandelaren snel uitweken naar andere marktplaatsen. Dat is nu ook wel het geval, maar veel minder, zegt TNO.

Marktplaats Hansamarket heeft enige tijd onder controle gestaan van de Nederlandse politie. Die kon daardoor waardevolle gegevens over duizenden gebruikers en aanbieders verzamelen.

Aanbieders zijn nu bang om tegen de lamp te lopen als ze onder dezelfde naam op bijvoorbeeld Dream Market hun verdovende middelen aanbieden, blijkt uit het rapport van TNO.