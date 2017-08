Grote brand in Den Hoorn

In Den Hoorn is zondagavond brand uitgebroken in een bedrijvenpand aan de Hooipolderweg. De brandweer is er met veel wagens naar toe. Volgens een woordvoerder zijn er voor zover nu bekend geen gewonden gevallen. De brandweer spreekt van een ,,zeer grote brand.” Omwonenden spreken op social media van een vlammenzee en erg veel rook. Arnoud Rodenburg, burgemeester van Midden-Delfland (waar Hoorn onder valt), is ter plekke. Monteurs van netbeheerder Westland Infra zijn onderweg om elektra en gas af te sluiten.