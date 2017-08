Kwart miljoen bezoekers voor de Parade

Er zijn dit jaar 290.000 kaarten verkocht voor het rondtrekkende theaterfestival de Parade. De optredens in Amsterdam trokken met 106.000 bezoekers de meeste belangstellenden, maakte de organisatie in de nacht van zondag op maandag bekend. De 27e editie van de Parade nam 54 dagen in beslag. In totaal bezochten in de vier grote steden bijna 250.000 mensen het festival. Er speelden 81 theatergroepen en 46 bandjes

De voorstellingen van Rundfunk, Ellen ten Damme, Alex Klaasen & Henry van Loon, de Theatertroep en Toneelgroep Oostpool waren erg populair. Ook de KinderParade en de Parademusea van Olaf Mooij en Museum de Fundatie/Elise van der Linden zijn goed bezocht.

In Amsterdam draaide de Parade dit jaar voor het eerst op groene stroom.