ProRail waarschuwt tegen ‘spoorboomduiken’

Spoorwegbeheerder ProRail heeft in een brief aan 250 scholen in de buurt van het spoortraject Amsterdam-Eindhoven de leerlingen gewaarschuwd voor het toenemend treinverkeer. Leerlingen zouden voortaan beter wat eerder van huis kunnen vertrekken en ze moeten ,,geen gekke dingen” uithalen bij de overwegen, zoals ‘spoorboomduiken’. In dat laatste geval proberen jongeren onder de gesloten spoorbomen door te glippen.

NS en ProRail testen met ingang van woensdag 6 september op dat traject een dienstregeling van tien minuten, waardoor er zes intercity’s per uur rijden tussen de grote stations op de lijn Eindhoven-Amsterdam. Dat gebeurt steeds op woensdag, vooruitlopend op de nieuwe dienstregeling met ingang van december. De overwegen zijn daarom vaker of langer gesloten dan tot dusver gebruikelijk.

ProRail heeft in een brief de scholen verzocht tijdens de lesuren aandacht te besteden aan de veiligheid. De spoorwegbeheerder stelt lespakketten beschikbaar en is bereid gastlessen te verzorgen.

Bij sommige drukke overwegen worden verkeersregelaars geposteerd.