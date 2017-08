Zomergasten met Van der Laan best bekeken

Met als gast Claudia de Breij heeft de VPRO het 30e seizoen van Zomergasten afgesloten. De uitzending met De Breij trok 562.000 kijkers.

De best bekeken uitzending van dit seizoen was die met Eberhard van der Laan. Samen met uitgesteld kijken tot zes dagen na uitzending kwamen de kijkcijfers uit op 1.106.000 kijkers. Velen zagen dit tweegesprek als een van de laatste interviews met de Amsterdamse burgemeester, die ernstig ziek is.

In de geschiedenis van Zomergasten trokken alleen de afleveringen met Youp van ’t Hek (2001, 1,3 miljoen), Mies Bouwman (2002, 1,1 miljoen) en Paul de Leeuw (2003, 1 miljoen) meer dan een miljoen kijkers. Uitgesteld kijken werd toen nog niet gemeten.

De scores van de andere afleveringen dit seizoen: wetenschapper/columnist Rosanne Hertzberger (549.000 inclusief uitgesteld kijken); primatoloog Frans de Waal (537.000); psychiater Glenn Helberg (297.000), acteur/zanger Wim Opbrouck (280.000). Het was ook het eerste seizoen van presentator Janine Abbring. Zij kreeg over het algemeen veel lof voor haar debuut.