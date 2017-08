Langer onderzoek ‘belastingvoordeel’ Oranjes

Het onderzoek naar mogelijke belastingvoordelen van het Koninklijk Huis is niet op 1 september klaar, zoals aanvankelijk de bedoeling was. De commissie die onderzoek doet heeft meer tijd nodig, laat premier Mark Rutte weten. Commissievoorzitter Carla van Baalen heeft de premier laten weten dat het onderzoek uiterlijk 30 november is afgerond.

Vorig jaar meldde RTL Nieuws dat koning Willem-Alexander en zijn voorgangers vanaf begin jaren zeventig compensatie kregen voor betaalde vermogensbelasting. Rutte liet na een eerste onderzoek weten dat daar geen bewijs voor is gevonden.

Hij gaf daarna wel opdracht voor een uitgebreider onderzoek naar de wijze waarop het inkomen van de koning is vastgesteld. Dat team staat onder leiding van directeur Van Baalen van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.