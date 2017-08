Meisje (14) uit Almere dood na schietpartij

Een veertienjarig meisje uit Almere is maandag overleden aan de gevolgen van de verwondingen die zij vrijdag heeft opgelopen bij een schietincident. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekendgemaakt.

De schietpartij gebeurde in een woning aan de Neptunussingel in Almere. Twee mannelijke familieleden zijn vrijdagavond meteen aangehouden. Het OM wil niet zeggen wat de relatie is van de verdachten tot het meisje. Een woordvoerder van het OM wil alleen kwijt dat de schietpartij in familiekring gebeurde.

Eerder bracht de politie naar buiten dat het om twee huisgenoten van het slachtoffer gaat. De politie kwam na een melding over een schietpartij met meerdere eenheden naar het huis toe. Ook werden ambulances en een traumahelikopter ingezet.

Na aankomst zagen agenten in de omgeving iemand wegrennen. Het bleek een huisgenoot van het slachtoffertje. Een tweede huisgenoot werd ook aangehouden.

Een van de mannen wordt verdacht van doodslag en verboden wapenbezit. Hij is in bewaring gesteld. De andere verdachte wordt beschuldigd van verboden wapenbezit en witwassen. Hij is inmiddels weer vrijgelaten.