Watersportbranche kijkt weer vooruit op Hiswa

De watersportbranche kijkt na moeilijke jaren weer voorzichtig optimistisch vooruit. Volgens directeur Geert Dijks van watersportvereniging Hiswa blijkt dat uit het aanbod op de beurs Hiswa te Water, die dinsdag van start gaat in Amsterdam. ,,We hebben meer primeurs dan ooit. De branche heeft dus geïnvesteerd. Dat is een teken dat er meer vertrouwen is.”

De sector is de crisis echter nog altijd niet te boven. Uit onderzoek van Hiswa komt naar voren dat de branche nog 8 procent kleiner is dan in 2008, toen de crisis uitbrak. Het dieptepunt was in 2013 en sindsdien is de markt volgens Dijks alweer behoorlijk gegroeid.

Wel zijn er veranderingen zichtbaar. De kleinere boten, waaronder sloepen, verkopen beter. En ook de echt grote superjachten doen het goed. Alles daartussenin blijft achter. Ook opvallend is dat jachtwerven die zich op de export richten het beter doen dan bedrijven die alleen Nederland als markt hebben. ,,Nederlandse kopers zijn conservatief met hun uitgaven.”

Verder is het een uitdaging voor de branche dat jongeren steeds minder vaak geld aan een boot willen uitgeven. ,,Jongere generaties willen zich minder binden”, weet Dijks. ,,En watersport is soms niet altijd even toegankelijk. Daar werken we aan. Ons doel is om mensen op het water te krijgen en te laten ontdekken hoe mooi dat is.”