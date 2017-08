‘Bestuur Supportersclub Oranje verrijkte zich’

Tienduizenden fans van het Nederlands elftal hebben jarenlang het feestelijke leven van de bestuurders van hun Supportersclub gefinancierd. Dat meldt onderzoekswebsite Follow the Money.

Bestuurders van Supportersclub Oranje financierden zakelijke en privĂ©-activiteiten en toucheerden volgens Follow the Money tonnen uit de kas van de supportersclub. Uit documenten, facturen en vertrouwelijke jaarrekeningen van de stichting Supportersclub Oranje blijkt onder andere dat de penningmeester een maandelijkse managementvergoeding van 10.000 euro ontving, melden de onderzoeksjournalisten. Verder zouden de drie bestuursleden in vier jaar tijd voor tonnen aan ‘licentie- en representatiekosten’ in rekening hebben gebracht. Ook zijn veel feesten en evenementen bezocht op kosten van de supportersclub.

Jarenlang waren kaarten voor wedstrijden van het Nederlands eftal op EK’s en WK’s, en voor uitwedstrijden, alleen te verkrijgen in combinatie van het lidmaatschap van de Supportersclub.

De advocaat van de bestuurders en de penningmeester stelt in een reactie tegen Follow the Money dat ,,de Supportersclub Oranje met 35.000 leden en een eigen uniek contract met de KNVB ook representatieve verplichtingen heeft te onderhouden”. Volgens het platform is er al jaren geen Raad van Toezicht meer.