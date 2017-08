Grote brand bij recyclingbedrijf in Son

Bij een recyclingbedrijf in Son in Noord-Brabant is dinsdagavond een grote brand uitgebroken. Op het terrein stond 5000 kuub afval in brand. Rond 0.15 uur had de brandweer het vuur onder controle. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, wel is er stankoverlast.

Het nablussen zal nog geruime tijd duren. Voor het blussen bij recyclingbedrijf Baetsen heeft de brandweer vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers ingezet. Door het vuur kwam veel rook vrij.

Er hoefden geen mensen geƫvacueerd te worden. Via een NL Alert adviseerde de brandweer omwonenden ramen en deuren vrij te houden.