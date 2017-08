Mediawaakhond buigt zich over Jesse

Het Commissariaat voor de Media gaat met BNNVARA in gesprek over de totstandkoming, de onafhankelijkheid en de financiering van de documentaire Jesse over GroenLinks-leider Jesse Klaver. Op de plannen voor uitzending van de film is veel kritiek geleverd, omdat maker Joey Boink zelf voor GroenLinks actief was tijdens de laatste verkiezingscampagne. Er werd uiteindelijk van vertoning afgezien.

,,Als toezichthouder ziet het Commissariaat erop toe dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen redactie enerzijds en politiek anderzijds. Onafhankelijkheid betekent dat kijkers en luisteraars moeten kunnen rekenen op onafhankelijke berichtgeving, op informatie die niet is gekleurd door politieke of andere belangen”, zo licht het Commissariaat de eigen taken toe. Die voert het altijd achteraf uit.

Van mogelijke politieke beïnvloeding van de kijker is weliswaar geen sprake meer nu Jesse niet wordt uitgezonden, stelt de mediawaakhond, maar het Commissariaat wil zich toch laten informeren.