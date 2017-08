Optimisme blijft na koortsachtig overleg

Regeringspartijen VVD en PvdA blijven na koortsachtig overleg positief dat er een oplossing wordt gevonden voor het conflict over de lerarensalarissen. Het gevonden compromis wordt nu ,,uitgewerkt”, zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra.

Na het eerste ochtendoverleg op Financiën tussen de top van VVD en PvdA verklaarde Zijlstra ,,misschien” al een oplossing te zien. In de middag zei hij dat zijn ,,optimisme onveranderd is”. Daarna werden de Tweede Kamer-fracties bijgepraat en volgde nieuw coalitieoverleg op het ministerie van Financiën. Bij de PvdA is men ook ,,redelijk optimistisch”, klinkt het in de wandelgangen.

De kwestie is lastig omdat ook de partijen waarmee de VVD praat over een nieuwe regering, ermee moeten instemmen. ,,Daar komen we uit”, zei D66’er Alexander Pechtold kort voordat het formatieoverleg woensdag weer begon. ,,Als je het over oplossingen hebt, dan heb je het over iets waar iedereen mee kan leven”, aldus Zijlstra.

Premier Mark Rutte wilde weinig kwijt voor de ministerraad die spreekt over de begroting van 2018: ,,Laten we proberen een begroting op te stellen voor volgend jaar. We zullen zo kijken hoe ver we komen.”