Contactloos betalen aan de collectant

Geen cash in huis en toch een collectant een bijdrage voor een goed doel geven? Vanaf volgende week kan dat, want collectanten van meerdere goede doelen hebben binnenkort collectebussen met ingebouwde pinautomaat, waarmee contactloos kan worden betaald. De nieuwe collectebus wordt donderdag in het Olympisch Stadion gepresenteerd.

Onder meer KWF Kankerbestrijding en de Nierstichting, het Diabetesfonds, Amnesty International en Jantje Beton doen aan het project mee. In totaal investeert een groep van 21 goede doelen gezamenlijk in vijfhonderd collectebussen met de ingebouwde pinautomaat. De collectebussen rouleren voortaan tussen de goede doelen, zodat de samenwerkende organisaties kosten kunnen besparen.

De collectebus kan alleen worden ingezet door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkende goede doelen, zodat deze niet in verkeerde handen kan vallen.