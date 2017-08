Radicaliseringsadviseur Van der Laan weg

De van belangenverstrengeling verdachte adviseur van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is ontslagen. De programmamanager van het team radicalisering en polarisatie werd vorige maand geschorst na een onderzoek van Bureau Integriteit na een melding van mogelijke integriteitsschendingen.

De vrouw krijgt strafontslag, zo schrijft Van der Laan donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Ze heeft zich volgens hem schuldig gemaakt aan het gunnen van diverse opdrachten aan een persoon met wie zij een relatie heeft gehad. Daarover had zij niets gezegd tegen haar leidinggevende. Ook zou ze met een offerte hebben gesjoemeld.

De burgemeester noemt het incident bijzonder ernstig, omdat het twijfel zaait over de veiligheid van Amsterdammers.