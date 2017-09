Een 35-jarige man moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt 25 jaar de cel in vanwege een liquidatie tijdens een dancefeest in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum in mei 2013. De aanklager eiste dat vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam.

Op het feest ‘The Waterfront’ werd tussen het uitgaangspubliek een 26-jarige Amsterdammer doodgeschoten met meerdere kogels. Er waren op dat moment zo’n duizend mensen op het feest.

De verdachte werd eind 2015 aangehouden.