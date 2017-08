Verdrag EU en Oekraïne volledig van kracht

Het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne is om middernacht volledig in werking getreden. Dat was vertraagd vanwege de nee-stem van vorig jaar april in het referendum in Nederland.

Veel onderdelen van het in juni 2014 gesloten verdrag waren al voorlopig van kracht sinds september 2014, en het vrijhandelsdeel sinds januari vorig jaar. Vanaf 1 september wordt ook de samenwerking op het gebied van onder meer veiligheid, justitie, migratie, belastingen en onderwijs versterkt.

Nederland was het laatste EU-land dat de overeenkomst ratificeerde. Pas nadat de EU-regeringsleiders in december op aandringen van premier Mark Rutte in een juridisch bindende bijlage vastlegden dat het verdrag Oekraïne geen recht geeft op het EU-lidmaatschap kon Nederland instemmen. Ook staat erin dat EU-landen niet verplicht zijn tot extra veiligheidsgaranties of financiële bijdragen. Op deze manier is volgens het kabinet aan de bezwaren van de nee-stemmers tegemoetgekomen.