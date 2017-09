Comic Con walhalla voor handtekeningenjagers

AMSTERDAM – Liefhebbers van strips, films en tv-series kunnen dit weekeinde hun hart ophalen in de RAI in Amsterdam. Op de Comic Con kunnen ze, al dan niet verkleed, oog in oog komen te staan met hun favoriete acteurs, schrijvers en tekenaars.

Comic Con Amsterdam strikte voor dit jaar een behoorlijk aantal bekende Hollywood-gezichten, die tegen een kleine betaling handtekeningen uitdelen en met het publiek op de foto gaan. Zo zijn Pamela Anderson (Baywatch), Michael Madsen (Reservoir Dogs) en Lord of the Rings-acteurs John Rhys-Davies en Billy Boyd van de partij. Ook de Nederlandse actrice Carice van Houten laat haar gezicht zien. Zij is wereldwijd bekend van haar rol als priesteres Melisandre in HBO-serie Game of Thrones.

Het evenement trekt behalve handtekeningenjagers ook veel ‘cosplayers’, mensen die zich verkleden als hun favoriete filmfiguren, striphelden of gamepersonages. Er worden demonstraties opgevoerd en er zijn workshops, lezingen en vragenuurtjes. En voor bezoekers die niet genoeg hebben aan alleen de tv-sterren: zij kunnen ook nog bekende objecten uit films bezichtigen zoals de beroemde DeLorean uit Back to the Future.

Vorig jaar trok Comic Con in de RAI meer dan 30.000 bezoekers.