‘Maak meer gebruik van data in aanpak misdaad’

De misdaadbestrijding in Nederland moet flink op de schop, vindt de burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma. In een opiniestuk in het AD pleit hij ervoor om veel meer in te zetten op digitale opsporingsmiddelen. ,,Het roer moet radicaal om, en dat kán ook”, schrijft Jorritsma.

Het beter aanpakken van criminaliteit is volgens de burgemeester niet alleen een kwestie van meer mankracht, maar vooral van het slimmer analyseren van informatiestromen. ,,De wereld van big data brengt ons op de drempel van een ander soort opsporing. Intelligente zoekmachines kunnen eenvoudig datastromen bij elkaar brengen en analyseren.”

Jorritsma is in zijn eerste jaar in Eindhoven naar eigen zeggen ,,enorm geschrokken” van de ,,omvang en complexiteit” van de criminaliteit in Brabant. Zijn oproep is vooral gericht aan het volgende kabinet, waarvan hij ,,concrete plannen” verwacht.