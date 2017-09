‘Niet bang zijn voor ivoren torens’

,,Laten we één ding duidelijk stellen in deze xenofobe tijd, waarin het sluiten van grenzen als de oplossing voor al het kwaad in de wereld wordt gezien. Globalisering werkt in de wetenschap. Door de eeuwen heen heeft het vrije verkeer van mensen en ideeën alleen maar winst opgeleverd.” Dat zei hoogleraar Robbert Dijkgraaf tijdens de opening van het academisch jaar aan de Universiteit van Amsterdam.

,,Universiteiten dienen deze vrijheid ten stelligste te verdedigen”, aldus de populaire geleerde. De ook in de VS actieve hoogleraar ging tevens in op de aanvallen die de wetenschap te verduren krijgt. ,,Ik maak dat iedere dag mee aan de overkant van de Atlantische Oceaan, waar de nieuwe regering zonder scrupules klimaat- en milieuwetgeving terugdraait, onderzoeksbudgetten draconisch kort en de grenzen sluit voor kennisimmigranten. Niet alleen in Amerika, maar overal in de wereld zien we aanvallen op de rationaliteit en de vruchten van de wetenschap. ”

Het is een van de taken van de universiteit om de samenleving te ,,immuniseren tegen de aanvallen van dogmatisch en demagogisch denken en tegen de kortetermijnbelangen van de politiek en de commercie”, waarschuwde Dijkgraaf. ,,We moeten daarbij niet bang zijn ivoren torens te bouwen. Het mooie van een toren is namelijk dat je verder kunt kijken en eerder een betere toekomst of een dreigend gevaar ziet aankomen.”