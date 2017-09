Layla M. is Nederlandse Oscarinzending

De film Layla M. van regisseur Mijke de Jong is dit jaar de Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste buitenlandse film. Dat heeft EYE dinsdag bekendgemaakt.

Layla M. werd uit acht aanmeldingen gekozen door een selectiecommissie die bestond uit afgevaardigden van verschillende Nederlandse filmbrancheverenigingen en organisaties. De film vertelt over een achttienjarig moslimmeisje uit Amsterdam-West dat langzaam radicaliseert omdat ze zich buitengesloten voelt door zowel de samenleving als haar familie. Het coming of age-drama trok in de Nederlandse bioscopen volle zalen.

De film, met in de hoofdrollen Nora el Koussour en Ilias Addab, ging in september 2016 in première tijdens het Toronto International Film Festival. Daarna werd Layla M. geselecteerd voor talrijke festivals over de hele wereld. Tijdens het komende Gouden Kalveren Gala is Layla M. een van de grootste kanshebbers met vier nominaties voor onder meer beste film en beste scenario.

Eind januari wordt duidelijk of Layla M. tot de vijf Oscar-genomineerden behoort. De uitreiking van de meest prestigieuze filmprijzen ter wereld vindt plaats op 4 maart.