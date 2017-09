‘Geen slachtoffers op Saba’

De orkaan Irma die woensdag huishield op de Bovenwindse eilanden heeft op Saba geen slachtoffers geëist. Dat zei de gezaghebber van Saba, Jonathan Johnson, tegenover het Curaçaose radiostation Dolfijn FM.

Wel zijn de daken van sommige huizen weggewaaid. ,,Er is geen stroom, maar daar werken we aan. Het telefoonverkeer en internet-verkeer is wel snel weer hersteld.” Johnson noemde het overtrekken van Irma ‘heel zwaar’. ,,De wind was heel zwaar. Het klonk alsof er urenlang heel dichtbij een trein voorbij ging.”

Volgens Johnson zijn veel bomen vernield. De bewoners zijn direct aan de slag gegaan om de troep op te ruimen. Johnson is blij dat het ‘redelijk goed is gegaan’ op Saba.