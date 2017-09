‘Gevolgen Irma voor St. Maarten catastrofaal’

,,De gevolgen van orkaan Irma zijn catastrofaal. Er liggen manshoge stapels troep in de straten. We hebben geen stroom, geen elektriciteit, geen benzine. Alleen vaste telefoonlijnen werken nog. De overheid kan nauwelijks met de bevolking communiceren.” Paul de Windt, directeur van de krant The Daily Herald op Sint Maarten, zag de orkaan Irma de afgelopen uren aan zijn eigen ogen voorbijtrekken.

Hij had een veilig heenkomen gezocht in het stevige gebouw van de krant, en voelde zich relatief veilig tijdens het natuurgeweld. In het gebouw stond een aggregaat waarmee hij wel elektriciteit had en waardoor hi wel via een vaste telefoonlijn kon bellen. Na afloop vertelde hij: ,,Het was veel erger nog dan verwacht. Mensen lopen op straat in de regen. Velen zijn verward”.

Zijn auto heeft bijna geen goede band meer over, drie gingen er kapot toen hij over de troep op straat reed. Nu de wind is gaan liggen, maakt hij zich direct weer zorgen over een mogelijk nieuwe storm die het eiland gaat raken: de tropische storm José is onderweg naar het gebied en zou kunnen uitgroeien tot een orkaan van de eerste of tweede categorie (windsnelheden van 120 tot 170 kilometer per uur).

Bij eerdere rampen bood Nederland hulp. De Windt hoopt dat nu ook weer snel gebeurt. ,,De wind is meedogenloos geweest. Veel daken zijn weggevaagd. Ook van goed gebouwde huizen.”