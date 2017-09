‘Hackers kunnen stroomnet platleggen’

Het is over een paar jaar niet meer zeker dat we altijd elektriciteit hebben. De systemen voor onze energievoorziening worden steeds complexer. Dat maakt ze slimmer en efficiënter, maar ook kwetsbaarder voor cyberaanvallen. Daarmee groeit het gevaar van uitval. En ook zonder zo’n aanval kan een klein probleem grote gevolgen hebben. Een omvangrijke stroomstoring kan zelfs de samenleving ontwrichten. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving, dat wil dat de overheid ingrijpt.

Het rapport gaat over digitalisering. Die maakt het leven makkelijker, maar kan ook leiden tot een tweedeling. Sommige mensen kunnen er wel mee omgaan, anderen zullen de boot missen, bijvoorbeeld omdat ze te oud zijn of niet genoeg opleiding hebben. Het verschil tussen hen zal groter worden.

In die nieuwe samenleving kan ook de privacy van burgers in het geding komen. Steeds meer bedrijven verzamelen steeds meer gegevens van steeds meer mensen. Overheden maken er wel regels voor, maar lopen daarbij vaak achter de feiten aan. De grote techbedrijven kunnen de gaten in de regels vinden. De overheid moet daarom meer ICT-kennis in huis krijgen.

Het planbureau wil dat politiek en samenleving nadenken over ,,wat we echt belangrijk vinden”, zoals ,,privacy, toegankelijkheid, bereikbaarheid, rechtszekerheid”. De overheid kan de ontwikkelingen stimuleren en afremmen als dat nodig is. Toch is het niet goed om alles dicht te timmeren, benadrukken de onderzoekers, want experimenteren, uitproberen, verbeelding en creativiteit kunnen een samenleving vooruit helpen.