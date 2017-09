MRI-onderzoeker krijgt half miljoen

Andrew Webb, hoogleraar MRI-fysica aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), krijgt de zogeheten Simon Stevin Meester-prijs. Dat is de grootste prijs voor technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland, waaraan een bedrag van 500.000 euro is verbonden.

Volgens de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, kan Webb met het geld nieuwe MRI-technieken ontwikkelen, waarmee je ziektes in een veel vroeger stadium kunt opsporen. Webb ontwikkelt ook mobiele MRI-scanners voor gebruik in ontwikkelingslanden.

,,Webb verdient het Simon Stevin Meesterschap voor zijn hoogstaande wetenschappelijke werk en de manier waarop hij een brug weet te slaan tussen onderzoek, het bedrijfsleven en de kliniek’’, stelt NWO. De prijs wordt op 9 november uitgereikt.