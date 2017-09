PVV en Vlaams Belang halen banden aan

De PVV en Vlaams Belang hebben hun banden verder aangehaald. De partijen hebben onder meer afgesproken dat zij – symbolisch – soms met elkaar over de grens campagne zullen gaan voeren. Daarbij moet worden gedacht aan flyeracties in Nederlandse en Vlaamse gemeenten.

PVV-leider Geert Wilders en Vlaams Belang-leider Tom van Grieken lieten dat donderdag weten. Delegaties van hun partijen vergaderden samen in het Tweede Kamergebouw. Wilders liet weten dat hij aan Van Grieken advies heeft gevraagd over diens ervaringen met gemeenteraadsverkiezingen. De PVV doet volgend jaar voor het eerst in meer dan twee gemeenten mee aan de lokale verkiezingen.

Van Grieken sprak van een ,,historisch moment, dat we echt officieel samen vergaderen”. Volgens hem is er heel veel wat de partijen bindt. ,,We delen de taal, we delen de cultuur, we delen de gemeenschappelijke geschiedenis. Maar meer dan ooit bindt ons het politieke verhaal. Onze strijd tegen islamisering.”