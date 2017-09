‘Orde Sint-Maarten steeds meer onder controle’

De plunderingen op Sint-Maarten baren inwoners van het eiland zorgen. Maar politie en leger krijgen er snel meer mankracht bij om de orde te handhaven, vertelde marinecommandant Peter Jan de Vin bij Nieuwsuur. Inmiddels zijn twintig agenten van Curaçao en twintig agenten van Aruba ingevlogen, aldus De Vin. Daar komen snel nog vijftig politiemensen bij van een samenwerkingsverband van de politie dat op de Antillen actief is.

,,Morgen vlieg ik nog eens honderd mariniers naar binnen. Dus dat is binnenkort toch een aanzienlijke hoeveelheid extra mankracht die we kunnen inzetten bij het handhaven van de openbare orde”, zei Vin, de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied.

Volgens de commandant is de openbare orde ,,steeds meer onder controle aan het raken”.