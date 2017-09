Broekers-Knol: dik regeerakkoord ‘zorgelijk’

Voorzitter Ankie Broekers-Knol van de Eerste Kamer vindt het ,,zorgelijk” als er een dik regeerakkoord komt. Dat is de ,,dood in de pot voor de democratie”, zei ze zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

,,De democratie bloeit met een goed debat”, aldus de VVD’er. ,,Als dat debat al met tweehonderd pagina’s regeerakkoord wordt dichtgetimmerd – dat is een persoonlijke mening – is dat niet bevorderlijk voor de democratie.”

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen sinds eind juni over de vorming van een nieuw kabinet. De verschillen in standpunten tussen de vier partijen zijn groot. Dat leidt ertoe dat over veel onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt.

Ook over de duur van de formatie is Broekers-Knol kritisch. ,,Het duurt te lang.” De verkiezingen voor de Tweede Kamer waren op 15 maart. Sinds 1945 duurde maar één formatie langer dan de huidige.