‘José mogelijk rakelings langs Sint-Maarten’

Het ziet er naar uit dat de orkaan José, die richting Sint-Maarten raast, een iets noordelijker koers zal volgen dan waar tot nu toe vanuit werd gegaan. Mogelijk is de afstand tot het eiland wat groter dan gedacht en zal de impact daardoor wat kleiner zijn, meldt het KNMI. José is nu van de vierde categorie, maar ontwikkelt zich mogelijk tot categorie vijf, aldus een woordvoerder op Radio 1.

Vermoedelijk trekt José in de nacht van zaterdag op zondag (plaatselijke tijd) dus niet over, maar rakelings langs het eiland. Op de Bovenwindse Eilanden zal de nieuwe orkaan veel regen en veel wind opleveren maar op basis van de huidige informatie minder dan Irma, aldus het weerinstituut.

Enkele mensen die in hotels en woningen op Sint-Maarten aan het plunderen waren, zijn opgepakt. Maar volgens de bevolking is er grote behoefte aan meer agenten en militairen. ,,Onze inzet valt onder het gezag van de lokale autoriteiten” aldus de luitenant-ter-zee Egbert Stoel op NPO Radio 1. ,,Het kan best zijn dat mensen ons nog niet hebben gezien, maar dat betekent niet dat we niet ergens anders op het eiland aan het werk zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het voelt als een druppel op een gloeiende plaat.”