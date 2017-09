Belangrijkste evacuaties Sint-Maarten afgerond

De evacuatie van mensen met een medische urgentie van Sint-Maarten is afgerond. Dat had de hoogste prioriteit. Het ging bijvoorbeeld om patiënten die een nierdialyse nodig hadden, of mensen die net een operatie achter de rug hadden.

Mensen die dringend medische hulp nodig hadden zijn met voorrang per vliegtuig naar Curaçao vervoerd. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn daarna zwaargetroffen gezinsleden van Nederlandse hulpverleners en uitgezonden personeel weggehaald.

De evacuatie van toeristen loopt. Als er capaciteit is, kunnen ook andere mensen weg die niet permanent op Sint-Maarten wonen, maar er tijdelijk verblijven, bijvoorbeeld voor werk of studie.

Vanaf maandag start op nog grotere schaal de distributie van voedsel en water op verschillende locaties. Patrouilles hebben de bevolking hierover geïnformeerd. Om drinkwater te maken uit zeewater, zijn ontziltingsapparatuur en zuiveringstabletten onderweg naar het door orkaan Irma getroffen eiland.