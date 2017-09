Koning bezoekt slachtoffers Irma op Curaçao

Koning Willem-Alexander komt zondag aan op Curaçao, vergezeld van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze brengen daar onder meer een bezoek aan een ziekenhuis waar slachtoffers van orkaan Irma zijn binnengebracht.

De twee worden op Curaçao geïnformeerd over de hulpverlening die vanaf het eiland wordt verleend. Daar wordt ook bekeken of en wanneer een bezoek mogelijk is aan Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. De koning had al aangegeven dat hij tijdens zijn bezoek niemand in de weg wil lopen.

De gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, zal de koning en minister Plasterk ontvangen. Tevens ontmoeten ze op marinebasis Parera onder andere minister-president Eugene Rhuggenaath.

Woensdag al had het koningspaar op Facebook laten weten mee te leven met iedereen die getroffen is door het natuurgeweld van de orkaan.