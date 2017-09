Marineschip Zeeland weer terug in Sint-Maarten

Het marineschip Zr. Ms. Zeeland is weer aangemeerd in Philipsburg, de hoofdstad van Sint-Maarten. Dat meldde commandant André van der Kamp van het schip zondagmiddag op Twitter.

,,Vervolgen noodhulp met menskracht en materiaal”, schrijft de commandant. Verder onderzoekt de bemanning of ook andere schepen kunnen gaan aanleggen in de haven.

De Zeeland vertrok zaterdag van Sint-Maarten in verband met orkaan José. Die heeft de afgelopen nacht weinig schade aangericht op het eiland. Door de orkaan Irma is hier 70 procent van de huizen zwaar beschadigd of (deels) ingestort.

Vanaf Curaçao zijn twee C130 transportvliegtuigen van de luchtmacht vertrokken naar Sint-Maarten met militairen en hulpgoederen. Ze nemen gestrande toeristen weer mee terug naar Curaçao. Er zitten tientallen reizigers vast op Sint-Maarten.