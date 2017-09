In een appartement in Amsterdam-Zuid is een dode gevonden. De politie is in verband met verdachte omstandigheden een onderzoek begonnen in de woning aan de straat Bolestein. Er is een verdachte aangehouden.

Over de identiteit van het slachtoffer en de relatie met de verdachte kon de politie zondagavond nog niks zeggen. De politie had een melding gekregen dat er in het pand een overleden persoon was.