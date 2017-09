Advocaat geschorst voor verdenking wapenhandel

Advocaat Bart V. uit Dongen is voor onbepaalde tijd geschorst vanwege het ernstige vermoeden dat hij betrokken is geweest bij wapenhandel. De raad van discipline heeft dat bepaald op verzoek van deken Lex Lensink van de orde van advocaten in Zeeland-West-Brabant.

Bart V. (43) werd in juli aangehouden op verdenking van handel in vuurwapens en drugs en hij zit sindsdien vast. Volgens een uitspraak die de raad van discipline maandagavond heeft gepubliceerd, is de advocaat vermoedelijk betrokken geweest bij drie wapenleveranties en kampt hij bovendien met een drugsverslaving.

De tuchtrechter schorst de advocaat per direct vanwege de vrees dat hij wederom in de fout gaat. De strafrechtadvocaat was al diverse keren geschorst geweest wegens onprofessioneel gedrag.