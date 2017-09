Extra Rijksministerraad over gevolgen Irma

Om de gevolgen van de orkaan Irma voor de Bovenwindse eilanden te bespreken, is er dinsdag een extra Rijksministerraad. Hierbij schuiven de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten aan bij de vergadering van het kabinet.

Vooral Sint-Maarten is zwaar getroffen. Hier is zo’n 70 procent van de huizen zwaar beschadigd of (deels) ingestort. De communicatie is nog steeds moeilijk. Ook zaken als water- en stroomvoorziening werken maar deels. De beide andere Bovenwindse eilanden, Saba en Sint-Eustatius, hebben minder te lijden gehad.

De wederopbouw van de getroffen eilanden gaat veel geld kosten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat teams met experts sturen om te zien wat nodig is. Daarna wordt een plan voor de wederopbouw opgesteld.

Om de bewoners een hart onder de riem te steken, bezoeken koning Willem-Alexander en minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) deze dagen de getroffen eilanden. Ook stellen ze zich op de hoogte van de hulpverlening.