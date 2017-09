Inspectie Vlaams slachthuis na gruwelbeelden

De Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn gaat dinsdagochtend controleren in het slachthuis voor runderen in Izegem. Dat bevestigt de woordvoerder van minister Ben Weyts aan de Belgische media. De minister laat weten onthutst te zijn over de schokkende beelden van dierenmishandeling die dierenrechtenorganisatie Animal Rights met een verborgen camera vastlegde en naar buiten bracht.

,,De weg naar meer dierenwelzijn is verdomd lang. Wie in de landbouw of slachthuissector denkt dat we het niet menen of dat ik in felheid zal afzwakken, die zal het voelen”, aldus Weyts. Ook brancheorganisatie Febev (Federatie Belgisch Vlees) begint een onderzoek.

De zaakvoerder van het slachthuis, Louis Verbist (73), ontkent in de krant Het Laatste Nieuws alle beschuldigingen. ,,Er wordt bij ons op een correcte manier geslacht en zieke dieren komen er niet in. Ik nodig u uit om te komen kijken hoe het er bij ons aan toegaat. We zullen u met plezier rondleiden.”

De beelden van Animal Rights tonen echter werknemers die runderen hardhandig bewerken met een stok om hen een schietbox in te jagen. De stok wordt op gevoelige delen van het lichaam, waaronder de anus, van de dieren gestoten. Er zijn ook meerdere runderen te zien die bij volle bewustzijn gekeeld en leeggebloed worden. Het is wettelijk verplicht de dieren te verdoven tijdens het slachtproces.

Eerder dit jaar sloot minister Weyts tijdelijk een slachthuis in Tielt nadat Animal Rights grove misstanden aan het licht had gebracht bij het bedrijf. De varkens daar werden geschopt, geslagen en bij bewustzijn verdronken in een heetwaterbad.