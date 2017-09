Patiëntenstop Zeeuwse ggz van de baan

Mensen met psychische problemen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis kunnen weer terecht bij ggz-instelling Emergis, vrijwel de enige aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. De patiëntenstop is opgeheven na ,,een goed en constructief overleg” tussen Emergis en de zorgverzekeraar, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) woensdag.

Ook voor verzekerden van CZ gold een patiëntenstop, maar die werd eerder al opgeheven. Emergis waarschuwde vorige maand dat zij geen patiënten van CZ en Zilveren Kruis meer zou kunnen aannemen omdat het geld op is dat de verzekeraars de instelling hebben betaald. Zilveren Kruis en Emergis moesten op het matje komen bij de NZa. Die noemde de opnamestop ,,onacceptabel” en wees erop dat verzekeraars een zorgplicht hebben.

Paul de Schipper, directeur van Emergis, zegt er vertrouwen in te hebben dat er voor het eind van de maand goede afspraken gemaakt kunnen worden met de zorgverzekeraars voor de langere termijn. Financiële details over de nieuwe afspraken wilde hij niet kwijt.

Zorginstellingen klagen al langer dat verzekeraars te weinig zorg inkopen om alle patiënten te kunnen behandelen. Om die reden overweegt ook de GGZ Friesland een opnamestop voor klanten van Zilveren Kruis. ,,Jaar in jaar uit leveren wij zorg die niet wordt vergoed, dat is niet oké. We gaan eerst opnieuw met ze in onderhandeling, we zullen zien wat daar uitkomt”, zegt een woordvoerster. Volgens haar is het tekort al opgelopen tot bijna 3 miljoen euro.