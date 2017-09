Rode Kruis start uitdelen water en voedsel

Het Rode Kruis is op één locatie begonnen met de distributie van voedsel en water in het gehavende Sint-Maarten. Dat heeft een woordvoerder van de hulporganisatie laten weten. De bedoeling is dat het Rode Kruis de komende dagen meer plekken gereed gaat maken voor de verdeling van water en voedsel.

Het eerste distributiepunt is ingericht bij een school in de wijk Cay Bay in het zuidwestelijke deel van het eiland. Vanaf daar worden voedselpakketten en drinkwater verstrekt aan de plaatselijke bevolking. Volgens de woordvoerder kostte het als gevolg van de ravage op het eiland de nodige inspanningen om de levensmiddelen op de distributieplek te krijgen.

Het Rode Kruis is niet de enige organisatie die hulpmiddelen verstrekt, ook Defensie heeft distributielocaties ingericht. Een team van het Rode Kruis vertrok afgelopen zondag vanuit Curaçao naar Sint Maarten. De bevolking voorzien van voedsel en drinkwater heeft prioriteit. In een later stadium wil de organisatie overgaan tot het uitdelen van onder meer dekzeilen, keukensets en jerrycans.