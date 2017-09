Drenthe centraal tijdens Prinsjesfestival

De binnenstad van Den Haag is de komende dagen het toneel voor de vijfde editie van Prinsjesfestival. Tot en met Prinsjesdag op dinsdag 19 september staan tal van activiteiten op stapel variërend van muziekoptredens en een fototentoonstelling tot een hoedenshow en een oefening van de Bereden Brigade van de Koninklijke Marechaussee.

Het Prinsjesfestival werd in 2013 voor het eerst gehouden. Elk jaar mag een andere provincie zich profileren. Na Friesland, Limburg, Overijssel en Zeeland is dit jaar Drenthe aan de beurt. De provincie heeft zelfs een eigen ‘ambassade’ in perscentrum Nieuwspoort. De festivalopening wordt donderdag verricht door een Drent: dichter Lévi Weemoedt.

Het centrale thema deze keer is ‘Tijd om elkaar te vinden; polarisatie – pacificatie 1917-2017’ dat herinnert aan het einde van jarenlange strijd over kiesrecht en onderwijsvrijheid honderd jaar geleden.

Verder worden verschillende prijzen uitgereikt, zoals de PrinsjesBoekenprijs voor het beste politieke boek van 2016/2017 en de PrinsjesFotoprijs voor de beste politieke foto van 2016/2017.

Het volledige programma staat op de website prinsjesfestival.nl.