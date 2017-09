Jamai en minister Plasterk openen actiedag

De nationale radio- en tv-actiedag Nederland helpt Sint-Maarten wordt vrijdag geopend door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en zanger-presentator Jamai. In het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum komen ze om 06.00 uur in actie met een groep schoolkinderen met lampionnen. NPO Radio 2 zendt het live uit.

Publieke en commerciƫle radio- en tv-zenders besteden de hele dag aandacht aan de gevolgen van orkaan Irma. Presentator Art Rooijakkers schakelt vanuit het actiecentrum met locaties in Nederland en op Sint-Maarten waar ook inzamelingsacties aan de gang zijn. Doel is om Nederlanders te informeren over de situatie op het getroffen eiland en zoveel mogelijk geld in te zamelen.

In Beeld en Geluid zijn onder meer noodhulpgoederen van het Rode Kruis te zien die ook op Sint-Maarten worden ingezet. De hele actiedag is een belpanel in touw om giften die binnenkomen op giro 5125 te noteren. Bekende Nederlanders die aanschuiven zijn onder andere Vivienne van den Assem, Lucia Rijker, Jesse Klaver, Emile Roemer, Helga van Leur en Ruud de Wild.

In de digitale lounge van het actiecentrum zitten vrijdag bekende YouTubers klaar om vragen over de hulpactie te beantwoorden die via de sociale media binnenkomen. Onder hen zijn fashion-redacteur Stephanie Broek, programmamaker en humorist Jeukvogel (Bas van Teylingen) en acteur Niek Roozen.

Tot donderdagochtend was er al 4,3 miljoen euro aan donaties binnengekomen.