Nederlandse politie begint anti-maffiateam

De Nederlandse politie heeft een team opgetuigd dat zich volledig richt op de bestrijding van de Italiaanse maffia. Dat zegt hoofd recherche Wilbert Paulissen donderdag in het AD. Met het team komt de Nederlandse politie tegemoet aan kritiek van Italië dat Nederland te weinig doet aan de opsporing van maffialeden.

Het anti-maffiateam is onderdeel van een aantal afspraken die de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie met Italië heeft gemaakt. Als tegenprestatie heeft het team toestemming gekregen om spijtoptanten van de maffia te horen over hun criminele activiteiten in Nederland. ,,We willen nauwkeuriger weten in welke omvang ze hier opereren. Inmiddels hebben we één spijtoptant kunnen horen. Dat leverde razend interessante informatie op”, aldus Paulissen.

Volgens de recherchechef telt het speciale team momenteel drie politiemensen, maar kan er zo nodig worden opgeschaald.