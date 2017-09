Oranjes vieren Koningsdag 2018 in Groningen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en andere leden van de koninklijke familie vieren Koningsdag volgend jaar in de stad Groningen. Dat is donderdag bekendgemaakt op een bijeenkomst in het Groningse stadhuis, waarbij ook de Rijksvoorlichtingsdienst aanwezig was.

Burgemeester Peter den Oudsten en commissaris van de Koning in Groningen René Paas noemen het bezoek van de koninklijke familie ,,fantastisch”. Waarom is gekozen voor Groningen is niet bekend.

,,In 2004 was het nog Koninginnedag in Groningen. Nu is het Koningsdag”, aldus Den Oudsten. ,,We willen de regio delen met het hele land en laten zien dat we talent hebben!”, voegde Paas eraan toe. ,,Het is als het winnen van een hoofdprijs. Een prachtkans om te laten zien wat we in huis hebben.”

Wat er op het programma staat, is nog niet bekend. ,,We weten nog niet wat we precies gaan doen. Maar we weten wel: Koningsdag 2018 wordt onvergetelijk”, zei Paas. Volgens Den Oudsten gaan ,,Groningen en ommeland” zich gezamenlijk presenteren. Mogelijk krijgt de aardbevingskwestie een plaats in het programma, maar dat is nu nog niet te zeggen, zei Paas.

Koningsdag is op vrijdag 27 april, de verjaardag van Willem-Alexander. Vorig jaar was de viering in Tilburg, toen de koning vijftig werd.