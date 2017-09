270 miljoen voor basisschoolleraren

Het demissionaire kabinet trekt in de begroting van volgend jaar toch geld uit voor de leraren in het basisonderwijs. Het gaat om 270 miljoen euro. Volgens Haagse bronnen is dit geld bedoeld voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van leraren.

Het bedrag zou genoeg zijn voor een loonsverhoging per leraar van 500 tot 1000 euro per jaar. Ingewijden wijzen er echter op dat het geld niet per se hoeft op te gaan aan salarissen.

Het geld voor de leraren komt, hoewel het bedrag eerder al werd genoemd, als een verrassing. De PvdA en met name vicepremier Lodewijk Asscher wilde al in de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd miljoenen uittrekken. Uiteindelijk leek dit niet te lukken, doordat de partijen aan de formatietafel hun financiƫle plaatje nog niet rond hadden en niet wilden instemmen.

Asscher nam toen genoegen met de toezegging van een onbekend maar ,,substantieel” bedrag op een later moment.