Defensievakbond wil meldpunt seksueel misbruik

De militaire vakbond VBM wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt waar mensen terechtkunnen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik bij Defensie. De bond pleit daarvoor naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant over een oud-militair die zegt te zijn misbruikt in de jaren 80.

In de krant vertelt de 52-jarige oud-militair Ronald Vreeburg dat hij in 1982 op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert werd belaagd door vijf soldaten. Een van hen misbruikte hem seksueel. Toen hij hier melding van maakte, stuurde de leiding hem weg. Zijn belagers werden niet gestraft.